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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:32

Что произошло за день: воскресенье, 19 января

Умирающие на якутском морозе животные, объяснения Медведева о причинах отставки и новая попытка примирить воюющие в Ливии стороны

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Медведев в целом доволен работой кабмина под его руководством. Бывший премьер заявил, что особенно успешным считает то, как правительство действовало в условиях санкций и экономического кризиса, как продвигается импортозамещение, как удалось удержать инфляцию. Также Медведев объяснил, что кабмин ушел в отставку в связи с масштабностью поставленных в послании президента задач. По его словам, необходимо предоставить главе государства "абсолютную свободу" действий.

- В Берлине началась международная конференция по Ливии. СМИ выяснили, что в проекте итогового коммюнике прописано требование воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии. Принимающий участие в конференции Владимир Путин перед ее открытием пообщался с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что маршал Халифа Хафтар является сторонником войны. Между тем противник Хафтара - глава правительства национального согласия Файез Саррадж - призвал ввести в Ливию международные силы.

- В Якутске животные массово умирают в ужасных условиях на 50-градусном морозе, сообщили зоозащитники. По словам главы центра "ВИТА" Ирины Новожиловой, в единственном в городе пункте передержки животных нет утепленных вольеров, кошки и собаки примерзают к будкам и мучительно умирают без воды и еды.

- SpaceX запланировала первый пилотируемый полет Crew Dragon на апрель. Такое решение было принято после успешного испытания системы аварийного спасения Crew Dragon. Теперь корабль может быть сертифицирован НАСА для пилотируемых полетов к Международной космической станции.

- Конор Макгрегор одержал победу в первом после поражения от Нурмагомедова бою. Ирландский боец ММА в первом же раунде отправил в технический нокаут американца Дональда Серроне.

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