Что случилось этой ночью: вторник, 21 января

Партия норвежской нефти для Белоруссии, гибель 11 человек в пожаре в Томской области, подробности о новом лидере ИГИЛ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинский пассажирский самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия. Как выяснил Bloomberg, ракеты были запущены по авиалайнеру Boeing 737-800 авиакомпании МАУ из ЗРК "Toр-M1" с северного направления.

- Пожар произошел в одноэтажном общежитии в Томской области. В МЧС подтвердили гибель 11 человек. По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.

- Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти. 80 тыс. тонн нефти Johan Sverdrup поставят 22 января через литовский порт Клайпеда.

- Парламент Эстонии осудит позицию России по истории Второй мировой войны. Россия возвращается к сталинскому рассмотрению истории и активно ее оправдывает, по мнению зампреда парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона. Заявление с осуждением РФ пока готовится, к нему вернутся в четверг после того, как все партии выскажут свое отношение к нему.

- Новый тип коронавируса оказался способен передаваться от человека к человеку. Представитель национальной комиссии по здравоохранению КНР подтвердил, что два случая заражения в китайской провинции Гуандун были вызваны передачей вируса именно таким образом. Китайские СМИ сообщили о том, что так же заразились и медработники. Ночью стало известно, что от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, скончался четвертый человек.

- The Guardian назвала имя нового лидера ИГ. Главарем запрещенной в России организации стал Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля, уроженец Ирака, проповедник и один из заместителей предыдущего лидера аль-Багдади. Они знакомы с 2004 года, когда были заключенным в американском лагере в Ираке. По данным The Guardian, Амир Абдель Рахман сейчас пытается объединить руководство группировки, в основном состоящее из присоединившихся на поздних этапах существования организации.