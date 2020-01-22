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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Трамп заявил, что у США есть план по борьбе с новым типом коронавируса

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду объявил, что его администрация разработала план по сдерживанию распространения нового типа коронавируса.

"Мы уже очень хорошо занялись этим (работой над сдерживанием вируса - ИФ). Центр по контролю и профилактике заболеваний великолепен (в работе - ИФ)", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные "на полях" Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Накануне, 21 января, стало известно, что в американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались девять человек. Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее и Японии. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Хроника 09 – 22 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Дональд Трамп США Китай Ухань Давос

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