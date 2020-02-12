В Иордании главы Православных церквей обсудят "украинский вопрос"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Встречу предстоятелей Православных церквей мира для обсуждения ситуации вокруг создания новой церкви Украины (ПЦУ) планируется провести в конце февраля в столице Иордании - Аммане, сообщили в РПЦ.

"Мы надеемся, что такая встреча состоится в текущем месяце, и Святейший патриарх Кирилл готов в ней участвовать", - заявил "Интерфаксу" в среду замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Он назвал встречи предстоятелей и представителей Церквей для совместного обсуждения "сложной ситуации", сложившейся в православном мире, очень важным делом.

"Приветствуем любую инициативу в этом направлении и поддерживаем начало серьезного диалога, хотя предвидим, что он не обещает быть простым, и для достижения видимых результатов могут понадобиться многие усилия и не одна встреча", - отметил представитель Русской церкви.

ПЦУ была создана после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - и получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея.

Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической церковью. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви.

В ноябре ПЦУ также признал патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II. По этой причине РПЦ фактически разорвала отношения с Александрийской церковью. Кроме того, в конце ноября патриарх Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.

В конце ноября стало известно, что Болгарская православная церковь сделала шаг к признанию ПЦУ.