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Свыше 180 человек пострадали в массовых беспорядках на юге Казахстана

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Аким (глава администрации - ИФ) Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев провел заседание областного штаба по ликвидации последствий ЧС после беспорядков в Кордайском районе, сообщает в субботу пресс-служба акимата региона.

"По данным областного штаба, пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о более 170 пострадавших и 11 погибших.

Акимат также проинформировал, что 778 семьям, пострадавшим в ходе беспорядков, выдали гуманитарную помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости общим объемом более 57 тонн.

Кроме того, для восстановления утраченных документов в здании акимата Сортобинского сельского округа был создан мобильный центр обслуживания населения. Местным жителям уже было выдано 54 свидетельства о рождении, 48 удостоверений личности, 1193 справок-вкладышей для детей, 15 документов на недвижимое имущество, 8 свидетельств о браке, 1 паспорт, отчитались в акимате.

"В районе сохраняется стабильная обстановка, продолжаются работы по обеспечению правопорядка", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным местных властей, в ходе уборки после массовых беспорядков в селах Кордайского района было вывезено 680 тонн строительного мусора. В настоящее время там работают 55 магазинов, три аптеки, 14 автозаправок и 30 других коммерческих объектов.

Беспорядки на юге Казахстана

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка с участием тысячи местных жителей, начались беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр. По последним данным, 11 человек погибли, были сожжены или разрушены несколько десятков домов, магазинов, автомашин. С 8 февраля в Кордайском районе действует режим чрезвычайной ситуации.

Около 90% населения Масанчи составляют дунгане - представители национального меньшинства, потомки бежавших в XIX веке в Российскую империю из-за преследований властей жителей Китая. В СМИ и соцсетях появлялись данные о том, что причиной столкновений стал конфликт на национальной почве. Власти Казахстана эту версию отвергли. Позже президент страны Касым-Жомарт Токаев возложил вину за "кровопролитие" в Кордайском районе на "провокаторов" и пообещал наказать сотрудников госорганов, из-за "попустительства" которых произошли беспорядки.

Казахстан Масанчи

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