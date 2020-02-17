Что произошло за день: понедельник, 17 февраля

Заболевшая россиянка на борту карантинного лайнера, правопреемство СССР и угроза со стороны США для граждан РФ за границей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд в Петербурге решил принудительно госпитализировать сбежавшую пациентку. Аллу Ильину вернут в Боткинскую больницу как минимум до 19 февраля - до получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирус. Ее защита намерена обжаловать это решение. Между тем суд вернул дело в отношении Ильиной, согласно которому она своим побегом из больницы не выполнила в срок законное предписание должностного лица, нарушив тем самым статью КоАП РФ. По части 1 статьи 19.5 КоАП РФ ей грозит административный штраф в размере от 300 до 500 рублей. В свою очередь Роспотребнадзор попытается через суд вернуть под карантин еще одну сбежавшую пациентку. Служба также предложит ужесточить ответственность за нарушение карантина.

- Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess. Ее доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту лайнера 24 гражданина РФ, их не будут вывозить централизованно после снятия карантина. В МИД РФ пояснили, что не стали эвакуировать соотечественников с Diamond Princess, так как пассажиры на карантине и под наблюдением японских медиков. Между там на лайнере выявили еще 99 случаев коронавируса.

- Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок. В ведомстве намерены включить в календарь прививки от гемофильной инфекции для всех детей, не только из групп риска, от папилломовирусной, менингококковой, ветряной оспы и ротавирусной инфекций.

- Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке. Как рассказал информированный источник, Сергей Плахих подал рапорт сразу после Нового года по личным обстоятельствам. Рапорт пока не подписан, замначальника ГУ МВД по Москве ищут замену.

- Судья КС предложил не считать Россию правопреемником СССР. Такое мнение Константин Арановский высказал в контексте дела о жилье для реабилитированных жертв политических репрессий. В особом мнении он выступил против того, чтобы считать РФ правопреемником "репрессивно-террористических деяний" СССР. В КС пояснили, что особое мнение судьи не является составной частью решения Конституционного Суда и не имеет значения для правоприменения. В Кремле намерены и далее исходить из того, что Россия является правопреемником СССР.

- МИД РФ предупредил россиян, выезжающих за границу, об угрозе со стороны США. В ведомстве рекомендовали учитывать риск возможного преследования со стороны Вашингтона как в самих США, так и в странах, имеющих с ними договоры о выдаче.

- Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку. В ней мужчина, убивший себя, после того как застрелил супругов на глазах их сына, пишет о давних неприязненных отношениях, сложившихся между ним и погибшим мужчиной. По данным свидетелей, причиной конфликта был неудачно припаркованный автомобиль.