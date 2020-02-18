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В ЛНР исключили наступление украинских силовиков на линии разграничения

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Луганской народной республике назвали провокацией утренний инцидент на линии разграничения в Донбассе и напомнили о гибели четырех своих бойцов и ранении еще четверых 7 февраля.

Как заявил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, утром во вторник произошла "кровавая провокация, устроенная диверсионной группой 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Голубовское".

Он также напомнил про "артиллерийский обстрел 7 февраля бригадной артиллерийской группой 93-й механизированной бригады н.п. Золотое-5, в результате которого погибли четверо и получили ранения четверо наших защитников".

Осадчий заявил, что "в обоих случаях провокаций на позициях ВСУ, ведущих огонь, присутствовали группы украинских журналистов, сопровождаемых офицерами пресс-службы штаба ООС и 74 центра ИПсО (информационно-психологических операций - ИФ), что демонстрирует непосредственное управление этой операцией высшим военно-политическим руководством Украины, которому невыгоден мир на Донбассе".

В свою очередь глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что украинские вооруженные формирования попытались провести диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Попытки украинской ДРГ проникнуть на территорию ЛНР пресечены. Ни о каком наступлении речи не идёт, заверил он.

Ранее во вторник пресс-центр ООС сообщал об одном погибшем и четырех раненых в результате столкновения на линии разграничения. Утром 18 февраля представители ООС сообщили об атаке на украинских военных вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Донбассе. После этого стало известно, что в Киеве во вторник должно пройти заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На брифинге после заседания президент Владимир Зеленский заверил, что бой на линии разграничения не изменит его курс на прекращение войны в Донбассе.

ЛНР Яков Осадчий Донбасс Украина

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