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Президента Монголии посадили на карантин после визита в Китай

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом. Об этом сообщает агентство Montsame.

Президент вернулся на родину 27 февраля вечером. У него и у остальных членов делегации взяли анализы на коронавирус. Президента после этого изолировали в одной из клиник Улан-Батора, а сопровождавших его министров, советников и военных - в санаторий в столичном районе Хан-Уул.

Новый коронавирус в Китае
Монголия Улан-Батор Китай Халтмаагийн Баттулга

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