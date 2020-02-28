Президента Монголии посадили на карантин после визита в Китай

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом. Об этом сообщает агентство Montsame.

Президент вернулся на родину 27 февраля вечером. У него и у остальных членов делегации взяли анализы на коронавирус. Президента после этого изолировали в одной из клиник Улан-Батора, а сопровождавших его министров, советников и военных - в санаторий в столичном районе Хан-Уул.