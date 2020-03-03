Иран попросил у России гуманитарной помощи из-за коронавируса

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Иран обратился к России с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи в связи со вспышкой коронавируса в стране, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Да, проходила беседа", - сказал посол журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что Тегеран приветствует гуманитарную помощь "со стороны всех стран, в том числе дружественных стран, наших единомышленников".

Накануне, 2 марта, западные СМИ со ссылкой на заявление МИД Великобритании сообщили, что Лондон, Берлин и Париж предложили Ирану помощь в размере 5 млн евро с целью поддержать Тегеран в борьбе с распространением коронавируса. Согласно заявлению, помощь будет передана иранским властям через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие агентства ООН. Также Великобритания, ФРГ и Франция направили 2 марта в Иран медицинский груз, в том числе оборудование для лабораторных тестов и защитные костюмы.

В свою очередь, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус написал 2 марта в твиттере, что борт с медицинским грузом и специалистами международной организации прибыл в Тегеран из Дубая, и поблагодарил власти ОАЭ за поддержку в этой операции.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с жертвами из-за эпидемии коронавируса в стране и предложил оказать помощь в борьбе с распространением заболевания.

Ситуация с коронавирусом

Как сообщалось, общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти и на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек. При этом на Китай приходится 80,151 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10,696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 129 до 175 человека: 66 человека скончались в Иране, 52 - в Италии, 28 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), шесть - в США, три - во Франции, два - в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, в Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 4,812 тыс. - выявлено в Южной Корее, 2,026 тыс. - в Италии, 1,501 - в Иране, на территории Японии - 980, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Иране в числе заразившихся коронавирусом оказались высокопоставленные чиновники и депутаты. Кроме того, от новой инфекции скончался член совещательного органа при высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности.