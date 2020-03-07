Подозреваемая в убийстве журналиста Шеремета отказалась от теста на полиграфе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Детский врач Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета, во второй раз отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа, сообщается на пресс-службы украинской Нацполиции.

В ведомстве уточнили, что первый отказ 26 февраля Кузьменко, которая ранее дала предварительное согласие на тестирование, обосновала занятостью своего адвоката. 4 марта она повторно отказалась от экспертизы "из-за недоверия аттестованным государственным экспертам".

"При этом она указала, что не отказывается от проведения экспертизы "в другой любом учреждении с привлечением независимых международных экспертов", - отмечается в сообщении.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Также в Нацполиции опубликовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21 ноября 2019 года, согласно которым женщина-разведчица на видео с камер наблюдений - Яна Дугарь.

Основным мотивом убийства Шеремета была названа попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.