Пасхальные службы в Ватикане пройдут без верующих из-за коронавируса

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пасхальные службы в Ватикане в этом году пройдут без верующих, сообщает в воскресенье префектура папского дома.

"В связи с нынешней чрезвычайной ситуацией в здравоохранении все литургии Страстной недели будут проходить без физического присутствия верующих", - говорится в заявлении.

Страстная неделя у католиков в этом году продлится с 5 по 11 апреля.

Как сообщалось, 6 марта в Ватикане был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Папа римский Франциск с целью избежать распространения заболевания впервые обратился с воскресной проповедью к верующим не из Апостольского дворца, а при помощи интернет-трансляции.

Из-за коронавируса с 10 марта для туристов закрыли собор Святого Петра и прилегающую площадь.

Согласно последним данным, в Италии более 21 тыс. человек заражены коронавирусом, скончался 1441 человек.