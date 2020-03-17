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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

Число зараженных коронавирусом во Франции приблизилось к 8 тысячам

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Во Франции к вечеру вторника подтверждено 7 730 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 175 человек скончались, объявил во вторник генеральный директор французского минздрава Жером Саломон.

Эпидемия коронавируса

Как отмечается, из общего числа летальных исходов 7% - люди моложе 65 лет.

"Мы постепенно продвигаемся к всеобщей эпидемии на (французской - ИФ) территории", - сказал Саломон на ежедневной пресс-конференции, которую транслировали СМИ Франции.

По его словам, стратегия французских органов здравоохранения заключается в том, чтобы тестировать всех людей со сложными формами заболевания, а также медицинских работников.

Комментируя объявленную накануне президентом Эммануэлем Макроном тотальную самоизоляцию граждан, чиновник объяснил это необходимостью сведения до минимума человеческих контактов на период эпидемии.

Согласно указу Макрона, с полудня 17 марта в течение минимум 15 дней во Франции действуют ограничения на перемещения. Выходить из дома можно только со специальным документом с обоснованием необходимости перемещения. За нарушение предусмотрен штраф в 38 евро. В ближайшее время он будет увеличен до 135 евро.

Франция

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