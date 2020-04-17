Республиканцы призвали Трампа в случае отставки главы ВОЗ возобновить взносы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США приветствовали решение президента Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призвав администрацию поставить взносы Вашингтона в зависимость от отставки гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

В письме Трампу 17 членов комитета выразили обеспокоенность по поводу первоначальной реакции ВОЗ и Китайской коммунистической партии на вспышку коронавируса.

По мнению законодателей, на ранних этапах была распространена дезинформация, которая привела к гибели людей по всему миру.

"Это привело к тому, что страны по всему миру, включая нашу, борются с вирусом с неполной информацией и потраченным впустую драгоценным временем. К сожалению, в результате нам придется слишком долго считать потерянные жизни в Китае и во всем мире", - написали они.

Конгрессмены отметили, что США выделяют ВОЗ больше средств, чем любая другая страна, несмотря на то, что их население меньше, чем в некоторых других странах.

По их словам, глава ВОЗ имеет "тревожный послужной список реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения". Законодатели добавили, что его тесные связи с КНР "подрывают его способность беспристрастно служить в качестве главы".

"Таким образом, мы потеряли веру в способность руководителя Тедроса возглавлять Всемирную организацию здравоохранения. Мы понимаем и ценим ту жизненно важную роль, которую ВОЗ играет во всем мире, особенно в острых гуманитарных ситуациях. Иногда ВОЗ является единственной организацией, работающей на местах в самых худших уголках в мире, и США должны продолжать поддерживать эту важную работу", - говорится в письме.

В заключение конгрессмены рекомендовали Трампу "любые будущие добровольные взносы в ВОЗ на 2020 финансовый год поставить в зависимость от отставки главы Тедроса".

15 апреля Трамп приостановил американское финансирование ВОЗ, пока в США анализируют реакцию организации на начавшуюся в китайском Ухане вспышку коронавирусной инфекции. По его мнению, ВОЗ не смогла своевременно получить и предоставить информацию об эпидемии, а также "хвалила" Пекин за "его так называемую прозрачность".