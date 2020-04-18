Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,24 млн

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В мире по состоянию на 08:00 по московскому времени субботы зафиксировано 2 243 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 154 215, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 682.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 37 055 человек, выявлено 701 610 инфицированных.

В Испании число больных достигло 184 948 (20 002 умерших), Италии - 172 434 (22 754), Франции - 149 130 (18 681), Германии - 141 397 (4 352), Великобритании - 109 769 (14 576), Иране - 79 494 (4 958), Турции - 78 546 (1 769), Бельгии - 36 138 (5 163), Бразилии - 34 221 (2 171), Канаде - 32 857 (1 356), России - 32 008 (273), Нидерландах - 30 619 (3 471), Швейцарии - 27 078 (1 327).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны. За сутки не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 632 человека, зарегистрировано 82 719 случаев заболевания, из них 1 566 ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.