Свыше 2,4 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число жертв COVID-19 превысило 165 тысяч

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Число умерших после заражения коронавирусом COVID-19 в мире за минувшее воскресенье выросло почти на 5 тыс. - до 165 044 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на конец воскресенья насчитывалось 2 401 739 случаев заражения COVID-19. Выздоровели почти 624 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 759 086 (40 661 умерли), Испании - 198 674 (20 453), Италии - 178 972 (23 660), Франции - 154 097 (19 718), Германии - 145 184 (4 586), Великобритании - 121 172 (16 095).

Более 20 тыс. заразившихся в Турции - 86 306 (2 017), материковом Китае - 82 735 (4 632), Иране - 82 211 (5 118), России - 42 853 (361), Бразилии - 38 654 (2 462), Бельгии - 39 496 (5 683), Канаде - 35 633 (1 654), Нидерландах - 32 838 (3 697), Швейцарии - 27 740 (1 393), Португалии - 20 206 (714).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.