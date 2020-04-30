Что случилось этой ночью: четверг, 30 апреля

Видео дипломатов к петербуржцам, ликвидация трех боевиков в Екатеринбурге, интервью Пескова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве скончались еще 65 пациентов с коронавирусом. Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 546 до 611.

- Иностранные дипломаты призвали петербуржцев соблюдать самоизоляцию. Видео опубликовано на Youtube-канале генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге в среду. Вечером того же губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому закрепляется рекомендация носить защитные маски.

- В Екатеринбурге ликвидированы трое боевиков, готовивших теракты. Изъяты оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

- Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 по Москве в четверг составляет $25 за баррель, что на 11% ($2,46) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI к этому времени подорожал на 16% ($2,4) - до $17,46 за баррель.

- Пресс-секретать президента Дмитрий Песков дал большое интервью телеканалу RTVI. Песков прокомментировал возможные сроки возобновления международного авиасообщения после пандемии, вторую волну заболеваемости коронавирусом, опасения о слежке за гражданами под прикрытием мер защиты от COVID-19, правоприменение закона о фейк-ньюс, а также амнистию президента на фоне ситуации с коронавирусом.