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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
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Что случилось этой ночью: суббота, 2 мая

Возвращение Ким Чен Ына, коронавирус у главы Минстроя РФ, взрыв на крупнейшем в России плавзаводе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ким Чен Ын впервые с 11 апреля появился на публике на фоне сообщений о его болезни. Руководитель КНДР поучаствовал в церемонии открытия завода по производству удобрений. Затем государственное агентство ЦТАК опубликовало и фотографии, на которых Ким Чен Ын торжественно перерезает красную ленточку.

- Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Министр сообщил, что будет проходить лечение в больнице. И.о. министра строительства и ЖКХ назначен Никита Стасишин.

- Власти США одобрили Ремдесивир для лечения COVID-19. Препарат получил экстренное разрешение FDA и будет использоваться только у госпитализированных пациентов с тяжелым течением болезни (при дыхательной недостаточности). Ремдесивир, использовавшийся для лечения лихорадки Эбола, в ходе исследований сократил период выздоровления у пациентов с коронавирусом.

- В Москве за сутки умерли еще 37 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Это число на 10 меньше, чем днем ранее, и на 30 меньше, чем во вторник. Общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось с 658 до 695.

- На крупнейшем в России плавзаводе "Всеволод Сибирцев" произошел пожар. Один человек погиб, еще один пострадал. По предварительной информации, во время ремонтных работ на судне взорвался газовый баллон. Возбуждено уголовное дело.

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