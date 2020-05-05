Россия отправит в ДР Конго две мобильные лаборатории для борьбы с COVID-19

Также медпомощь будет направлена в Гвинейскую Республику

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Две мобильные лаборатории и расходные материалы для исследований отправит Россия в Демократическую Республику Конго в рамках программы помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В ближайшие дни в Демократическую Республику Конго будут доставлены десятки тысяч расходных материалов для лабораторий, а также две мобильные лаборатории, которые позволят ускорить проведение исследований на COVID-19 и другие инфекции, включая лихорадку Эбола", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также будет продолжено оказание помощи Гвинейской Республике. "В Гвинею уже поставлены российские тест-системы и реагенты для проведения около 7 тысяч исследований. Дополнительно будут направлены еще 10 тысяч тестов", - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что все исследования в Гвинее проводятся местными специалистами при участии сотрудников научных организаций Роспотребнадзора.