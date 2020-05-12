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Киев обвинил ЦБ и Минфин РФ в нарушениях при смене структуры собственности "дочки" Сбербанка

Киев обвинил ЦБ и Минфин РФ в нарушениях при смене структуры собственности "дочки" Сбербанка
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Банк России и министерство финансов РФ допустили нарушения при смене структуры собственности украинского дочернего банка российского Сбербанка, говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Смена собственника существенного участия дочернего банка Сбербанка России на Украине - АО "Сбербанк" вопреки требованиям закона состоялась без согласования с украинским регулятором. 23 апреля 2020 года НБУ стало известно о продаже Центробанком РФ 50%+1 акция Сбербанка России министерству финансов РФ. Соответственно, у АО "Сбербанк" изменился конечный владелец", - говорится в сообщении.

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Украинский регулятор утверждает, что такое изменение структуры собственности банка произошло с нарушением законодательства Украины, поскольку конечный владелец не уведомил НБУ за три месяца до приобретения существенного участия о своем намерении и не согласовал с ним это приобретение.

Кроме того, владелец не подал в Нацбанк Украины копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции, добавил регулятор.

"Национальный банк отправил зарос министерству финансов РФ и Сбербанку России с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения украинского законодательства", - говорится в сообщении.

НБУ отметил, что он предоставит правовую оценку соответствующим действиям и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия.

По данным НБУ, по состоянию на начало года единственным собственником украинского Сбербанка являлся Сбербанк России.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2020 года украинский Сбербанк занимал восьмое место по размеру активов среди 75 банков, действовавших на Украине.

Украина ЦБ РФ Минфин РФ

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