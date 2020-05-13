Куратор судов с "Газпромом" директор "Нафтогаза" Витренко заявил о своем сокращении

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что он получил предупреждение о сокращении его должности в компании и увольнении через два месяца.

"Меня только формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем "с превосходящими силами соперника", должен вновь прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации", - написал он на своей странице в фейсбуке в среду.

По мнению Витренко, наиболее логичным объяснением его увольнения является уход властей страны от приоритетов по эффективной защите интересов Украины в отношениях с "Газпромом" и борьбе с коррупцией в газовой отрасли в целом и "Нафтогазе" в частности.

Исполнительный директор НАК отметил, что он в "Нафтогазе" руководил направлением арбитражных разбирательств и отношений с "Газпромом". За время его работы компания, по его данным, отразила требования российской компании на $80 млрд, выиграла иск по транзитному контракту на $5 млрд и подписала контракт на транзит с обязательством "качай или плати" для российского монополиста.

"Последней каплей", пожалуй, стал подготовленный нами детальный анализ возможностей по моему направлению заработать для Украины более $17 млрд, при этом очевидно вопреки интересам "Газпрома" и Кремля, а также некоторым заинтересованным сторонам в Украине, которым не нужны соответствующие изменения. Возможно, нехватка политической воли бороться с российской агрессией, в свою очередь, объясняется недостатком понимания, что закончить войну успешно для Украины можно только, если Украина покажет, что может защищаться от России, если Украина станет сильной", - написал он.

В связи с этим Витренко подверг критике главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который принял либо согласовал решение о его увольнении с должности и который, по мнению исполнительного директора НАК, не может эффективно руководить компанией.

В начале февраля 2020 года Витренко сообщал, что "Нафтогаз" рассматривает возможности подачи новых исков к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС. По его словам, изучается вопрос переноса точек передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний, разблокирование экспорта газа независимыми российскими газодобывающими компаниями, разблокирование транзита среднеазиатского газа, а также возмещение полученных убытков от участия "Газпрома" в долговых обязательствах RosUkrEnergo.

7 апреля Витренко подтвердил, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" рассмотрит возможность подачи новых исков к ПАО "Газпром" на общую сумму $17,3 млрд.

При этом Витренко прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о якобы поиске ему замены в "Нафтогазе".

"Что касается Отто Ватерландера (директор по трансформации НАК - ИФ), якобы по инициативе которого "мне ищут замену", то у нас прекрасные отношения. И собственно вместе с ним мы два года назад разрабатывали программу трансформации "Нафтогаза", которую нужно воплотить в жизнь, чем сейчас и занимается Отто", - добавил Витренко.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в конце марта продлил до 31 декабря 2024 года контракт с юридической фирмой Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия), которая обеспечивала сопровождение арбитражных производств "Нафтогаза" с "Газпромом" с 2014 года.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

В апреле Витренко заявлял, что на Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Его заявление прозвучало на фоне падения до отрицательных значений цены майских фьючерсов на нефть WTI. Это произошло, в частности, из-за опасений трейдеров, что может не хватить места в нефтяных хранилищах.