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Кембридж отказался от очных лекций до конца 2020-2021 учебного года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Кембриджский университет не будет проводить очные лекции весь следующий учебный год в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление университета.

Пандемия коронавируса

Как отмечается, лекции будут доступны для студентов онлайн. Также руководство университета рассматривает возможность проведения очных занятий с небольшими группами студентов при условии соблюдения ими социальной дистанции.

В случае, если рекомендации по социальному дистанцированию будут изменены, Кембриджский университет готов возобновить очные лекции, однако он указывает, что данное требование, по-видимому, сохранится.

"Это решение было принято сейчас, чтобы облегчить планирование, но, как всегда, оно будет пересмотрено, если официальные рекомендации по коронавирусу поменяются", - сказано в заявлении.

Кембриджский университет перешел на дистанционное обучение в марте из-за пандемии коронавируса. С тех пор кампус был закрыт. Студенты сдают экзамены с помощью интернета.

"Би-би-си" напоминает, что ранее аналогичное объявление сделал Манчестерский университет.

Ранее на этой неделе британское Управление по делам студентов потребовало от высших учебных заведений "предельно точно" проинформировать о том, в какой форме будут проводиться учебные занятия в новом учебном году, чтобы не вводить студентов в заблуждение.

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Великобритания Кембриджский университет Коронавирус

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