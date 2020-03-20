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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Ватикан отпустил заразившимся коронавирусом и врачам все грехи

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Святой престол решил отпустить грехи католикам, заразившимся коронавирусом, их родственникам, лечащим их врачам и всем, кто за ними ухаживает и рискует заразиться ради помощи ближнему, говорится в постановлении Апостольской пенитенциарии, которая ведает индульгенциями - освобождением от грехов при покаянии.

Пандемия коронавируса

Грехи им будут отпущены без очной исповеди, им будет достаточно посмотреть трансляцию нескольких служб, читать молитвы с четками, по меньшей мере в течение получаса читать Писание и быть в мыслях чистыми от грехов.

Церковь также пообещала отпустить все грехи умирающим католикам, если они этого хотят и если они в жизни регулярно произносили хотя бы некоторые молитвы.

Ранее Ватикан объявил, что все службы и обряды Страстной недели в апреле пройдут без публики, их будут транслировать через СМИ и в интернете.

В пенитенциарии напомнили, что папа Франциск не раз призывал молиться за заболевших.

Италия серьезно пострадала от пандемии. На вечер 20 марта в стране зафиксировано 41 035 случаев заражения коронавирусом, 3405 заболевших умерли.

Опустевшая Италия

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Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 мартаУлицы итальянских городов опустелиПередвижения по стране разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планыОбщественный транспорт при этом работает в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работыВводится запрет на проведение спортивных соревнований. Приостанавливаются матчи Серии А - главного дивизиона чемпионата Италии по футболу. Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.Закрыты школы и университеты, запрещено проводить свадьбы и похороны, не работают кинотеатры, театры и музеи. На фото: профессор проводит онлайн-лекцию из пустой аудитории в Политехническом университете Милана.Компания Giorgio Armani решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане. В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей.Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть свои заведения. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра. На фото: пустой ресторан на площади Сан-Марко в Венеции.Власти Италии приняли решение приостановить работу всех горнолыжных станций страныВ Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви. Таким образом в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.Самая знаменитая достопримечательность Рима - Колизей - закрыта для посещенияВласти Италии призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимостиЗапрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 марта
Ватикан папа Франциск Апостольская пенитенциария

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