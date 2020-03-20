Ватикан отпустил заразившимся коронавирусом и врачам все грехи

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Святой престол решил отпустить грехи католикам, заразившимся коронавирусом, их родственникам, лечащим их врачам и всем, кто за ними ухаживает и рискует заразиться ради помощи ближнему, говорится в постановлении Апостольской пенитенциарии, которая ведает индульгенциями - освобождением от грехов при покаянии.

Грехи им будут отпущены без очной исповеди, им будет достаточно посмотреть трансляцию нескольких служб, читать молитвы с четками, по меньшей мере в течение получаса читать Писание и быть в мыслях чистыми от грехов.

Церковь также пообещала отпустить все грехи умирающим католикам, если они этого хотят и если они в жизни регулярно произносили хотя бы некоторые молитвы.

Ранее Ватикан объявил, что все службы и обряды Страстной недели в апреле пройдут без публики, их будут транслировать через СМИ и в интернете.

В пенитенциарии напомнили, что папа Франциск не раз призывал молиться за заболевших.



Италия серьезно пострадала от пандемии. На вечер 20 марта в стране зафиксировано 41 035 случаев заражения коронавирусом, 3405 заболевших умерли.