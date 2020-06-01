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Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июня

Беспорядки у Белого дома и реакция НАСА и SpaceX на поздравления Рогозина

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих у Белого дома после того, как участники протестов начали бросать в полицейских бутылки с водой и петарды. В районе Белого дома многочисленные пожары, загорелась в том числе Церковь Святого Иоанна на площади Лафайет. Несколько человек получили ранения при разгоне протестующих полицией.

- СМИ сообщили, что Трамп во время пятничных протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома. Президент США провел в подземном убежище около часа, после чего вернулся в свою резиденцию.

- Главы НАСА и SpaceX ответили на поздравление Дмитрия Рогозина с успешным запуском Crew Dragon. Джим Брайденстайн и Илон Маск заявили, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией. Глава SpaceX ответил на русском языке: "Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество".

- МВД Белоруссии констатировало, что ситуация в стране "серьезно накаляется" в преддверии выборов. В воскресенье в белорусских городах прошли многочисленные пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. МВД назвало акции "спланированными" и предупредило, что имеет достаточно "сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы".

- Число умерших от коронавируса в Москве превысило 2,5 тысячи. В воскресенье скончались еще 76 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 2 553.

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