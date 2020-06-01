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Лукашенко намекнул, что Россия с помощью СМИ "подкидывает" Белоруссии проблемы

Лукашенко намекнул, что Россия с помощью СМИ "подкидывает" Белоруссии проблемы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Максим Гучек/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна борется с несколькими пандемиями и проблемы подкидывают, в том числе, и "родные братья".

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Как сообщает госагентство БелТА, Лукашенко на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком в понедельник заявил, что в стране, по сути, имеют место сразу несколько "пандемий". "Одна (из пандемий - ИФ) в области здравоохранения. Слава богу, что мы потихонечку преодолеваем ее. Тут уже не скажешь, что мы врем. Идите в больницу, смотрите и так далее", - сказал президент.

"Наложилась на это политическая пандемия в связи с выборами, экономическая пандемия (кризис во всем мире - не наша вина, беда наша). Ну и ряд других пандемий, которые бродят вокруг наших границ, но пока боятся сунуть сюда нос. Мы с этими пандемиями должны справиться", - заявил Лукашенко.

"Я уже не называю инфопандемию. Это, знаете, фон для всех пандемий. Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам, в том числе, родные братья проблем подкидывают в СМИ. Но мы все это видим", - добавил белорусский лидер.

В начале мая белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике. Аккредитации, в частности, лишили журналиста Первого канала Алексея Кручинина, которого затем также выслали из Белоруссии.

Александр Лукашенко Белоруссия Коронавирус

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