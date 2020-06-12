Пашинян заподозрил зарубежные спецслужбы в распространении фейков о COVID-19

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил правоохранительным органам выяснить возможную связь с иностранными спецслужбами тех, кто распространяет дезинформацию о коронавирусе.

Выступая в парламенте, он заявил, что поручил сформировать рабочую группу, которая изучит источники

дезинформации о коронавирусе, связаны ли они с иностранными спецслужбами. Также она должна выяснить, "есть ли такие круги в Армении, которые, исходя из личных или криминальных интересов, могут тратить финансовые средства для распространения дезинформации".

По его словам, некоторые круги в Армении "пытаются создать кризис доверия к власти".

Ранее ряд врачей заявляли о неуместности ношения масок на улице, о неэффективных и запоздалых решениях властей страны по борьбе с коронавирусом. Они также напоминали о заявлениях премьер-министра и министра здравоохранения Армении в начале марта о том, что коронавирус не опасен, является одной из разновидностей гриппа.

По данным на 11 июня число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 14 669. За сутки скончались 23 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 327 человек.