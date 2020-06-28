В британском Лестере задумались о карантине из-за ситуации с COVID-19

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти Великобритании изучают возможность ввести ограничительные меры в Лестере из-за роста заболеваемости в городе коронавирусом, заявила в воскресенье глава МВД страны Прити Пател.

В свою очередь телеканал Sky News уточняет, что в случае реализации подобных мер речь будет идти о первом в стране случае введения режима изоляции с ограниченном ареалом распространения.

"Да, это верно", - сказала Пател телерадиокорпорации BBC в ответ на вопрос, может ли Лестер подвергнуться ограничительным мерам.

"За последние недели мы видели вспышки (болезни - ИФ) по всей страны, особенно в последние три-четыре недели", - отметила она.

Глава МВД пояснила, что "для локальных вспышек уместно иметь местные решения" касательно мер контроля, социальной дистанции и отслеживания ситуации.

Западные СМИ отмечают, что в июне в Лестере диагностировали не менее 658 случаев коронавируса. Власти связывают рост заболеваемости с работой предприятий пищевой отрасли и с большими группами людьми, собирающимися у торгующих на вынос ресторанов.

В Англии с 4 июля в рамках дальнейшего послабления ограничительных мер должны возобновить работу рестораны, пабы, парикмахерские. Тем не менее, эксперты предупреждают о риске второй волны коронавируса этой зимой.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Великобритании выявлены более 310 тыс. случаев COVID-19. Скончались более 43,5 тыс. инфицированных.