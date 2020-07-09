Два израильских министра ушли на самоизоляцию из-за коронавируса

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Бени Ганц в целях безопасности решил уйти на самоизоляцию после контакта с человеком, зараженным коронавирусом, передают местные СМИ.

В Минобороны заявили, что Ганц чувствует себя нормально. Он останется в изоляции, пока не будут готовы его анализы на коронавирус.

Газета The Times of Israel сообщает, что министр по делам Иерусалима и наследия Рафи Перец также отправился на изоляцию после того, как у одного из его советников подтвердилось заражение COVID-19. В скором времени Перец сдаст тест на коронавирус.

В Израиле складывается непростая обстановка с коронавирусом. Весной, когда в мире произошел пик заражений коронавирусом, в этой стране ситуация была не столь критична, как во многих других. Руководства Израиля быстро ввело карантин примерно на месяц, и поэтому этой стране удалось избежать высоких цифр по сравнению с другими государствами.

Коронавирусные запреты начали отменять с конца мая, но последние недели число зараженных начало вновь быстро расти, поэтому власти приняли решение о повторном вводе ограничений.

С начала пандемии в Израиле выявили более 32,7 тыс. заражений, в последние дни в стране подтверждается порядка 1 тыс. новых случаев в сутки.