Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс.

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 по московскому времени субботы 560 209 человек, увеличившись за сутки на 5 285, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 08:00 четверга этот показатель составлял 6 010 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 12 446 337 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 177 819 против 255 798 инфицированных сутками ранее, излечились 6,88 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 по московскому времени в субботу выявлено 3 184 573 заболевших (рост за сутки 66 627), скончались 134 092 человека (рост за сутки - 802), излечились 983 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 800 827 (рост за сутки 45 048,), умерли 70 398 (рост за сутки 1 214), вылечены более 1,217 млн.

На третьем месте по количеству зараженных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 793 802 до 820 916 при 22 123 летальных исходах и 515 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 735 человек, заразились 289 678 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 72,2. В США на 1 млн населения скончались 413 человек, Бразилии - 332, Индии - 16, Великобритании - 658.