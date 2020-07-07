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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:12Заразились
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В Англии спустя несколько дней после открытия начали вновь закрывать пабы из-за COVID-19

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сразу несколько пабов в Англии, возобновившие работу на выходных, вновь закрылись после того, как у посетителей или сотрудников заведений выявили COVID-19, сообщает во вторник газета The Guardian.

В частности, закрыто заведение The Lighthouse Kitchen & Carvery в графстве Сомерсет. Руководство паба рассказало, что коронавирусом заболел один из клиентов, посетивший ресторан в субботу, 4 июля. Теперь сотрудники связываются со всеми, кто в этот день находился в пабе, чтобы сообщить об этом.

"Весь наш штаб сотрудников пройдет тестирование, и мы вновь откроемся, когда будем уверены в безопасности", - сказали в пабе.

Другое заведение The Fox and Hounds, расположенное в графстве Западный Йоркшир, получило в понедельник, 6 июля, звонок от одного из своих посетителей, который рассказал, что заболел коронавирусом.

В The Fox and Hounds сказали, что ожидают "дальнейших распоряжений со стороны Национальной службы здравоохранения" и пока прекращают свою работу.

4 июля в Англии сняли значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, открылись пабы и рестораны, закрытые еще в марте. Этот день в британских СМИ назвали "супер-субботой". По данным местных СМИ, в субботу пабы в Англии посетили десятки тысяч человек.

Пабы и рестораны в соответствии с рекомендациями собирают контактные данные посетителей, чтобы в случае необходимости иметь возможность связаться с ними. Подобные данные они должны хранить в течение 21 дня. Владельцам заведений необходимо указывать время прибытия клиентов в заведение и продолжительность пребывания там.

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Хроника 09 января – 07 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Англия Великобритания Коронавирус

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