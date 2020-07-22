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Трамп объявил о финальных испытаниях двух американских COVID-вакцин

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса, в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще у четырех вакцин, заявил американский президент Дональд Трамп.

Пандемия коронавируса

"У двух экспериментальных вакцин начинается финальная стадия клинических испытаний - это было достигнуто в рекордные сроки", - сказал он на брифинге в Белом доме, отметив, что ранее на разработку вакцин уходили целые годы.

По словам президента, в ближайшие недели начнутся финальные испытания еще четырех вакцин, и как только какая-либо вакцина получит одобрение, она тут же станет доступной.

Трамп добавил, что власти США ставят перед собой цель не взять под контроль эпидемию, а покончить с ней, поэтому разработка вакцин остается приоритетом.

При этом президент США допустил, что кризис с коронавирусом в стране усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться.

"К сожалению, возможно, (ситуация с коронавирусом в США - ИФ) станет еще хуже до того, как будет улучшение", - сказал он .

Кроме этого, Трамп призвал американцев в целях безопасности носить маски. Президент признал, что это средство защиты имеет положительный эффект, а в данный момент "мы (американцы - ИФ) нуждаемся во всем, что мы только можем достать".

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, свыше 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.

США Дональд Трамп Коронавирус

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