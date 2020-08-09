Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская проголосовала на выборах

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах главы государства.

На избирательном участке в воскресенье она заявила, что ждет честных итогов голосования.

"Жду честного результата", - сказала Тихановская журналистам.

Оппозиционный кандидат добавила, что провокаций на выборах не ожидает. Вместе с тем она добавила: "Я не знаю что у них в планах".

Тихановская прибыла на участок для голосования в 14:30. Перед ним политика ожидали более 100 избирателей, которые приветствовали ее аплодисментами. Они скандировали "Света!" и "Молодец!". После голосования люди вновь окружили кандидата и провожали ее аплодисментами.

Голосование Тихановской освещали несколько десятков журналистов.

Ранее сообщалось, что соратница Тихановской Вероника Цепкало покинула Белоруссию. Как сообщил "Интерфаксу" источник в окружении ее супруга, экс-претендента на пост главы государства Валерия Цепкало, она уехала, опасаясь уголовного преследования.

Выборы в Белоруссии

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. ЦИК республики уже признал выборы состоявшимися, отметив, что проголосовало более 50% избирателей.

С 4 по 8 августа в стране состоялось досрочное голосование на выборах.

На пост президента Белоруссии претендуют выдвинувший свою кандидатуру на выборы в шестой раз действующий глава государства Александр Лукашенко, а также сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Окончательные результаты ЦИК объявит не позднее 19 августа.