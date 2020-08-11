Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
на 11.08В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

В "Белнефтехиме" отрицают сообщения о забастовках на предприятиях концерна

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Предприятия "Белнефтехима" работают штатно, никто на них не бастует, сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко. Сообщения о забастовках он назвал слухами.

В соцсетях во вторник стали появляться сообщения о том, что на предприятии "Гродно-Азот" бастуют два цеха и что начали бастовать и некоторые другие структуры "Белнефтехима". Также есть сообщения о забастовках или готовности бастовать и на других белорусских предприятиях, в частности, на Жабинковском сахарном заводе, Минском электротехническом заводе имени Козлова, Минском маргариновом заводе и других. Руководство предприятий эту информацию не подтверждает.

К забастовкам призывает оппозиция.

В Белоруссии с вечера 9 августа проходят акции протеста против фальсификаций на президентских выборах и против подавления изначально мирных акций. После первой ночи протестов в МВД сообщили о задержании около 80 человек по всей стране, после второй ночи - о более чем 2000 задержанных.

11 августа утром выяснилось, что опозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская неожиданно уехала из страны. В одном из видеообращений она сказала, что решила уехать самостоятельно и что для нее главное - это дети, во втором - призвала людей прекратить уличные протесты. Президент Александр Лукашенко сказал, что протестующих контролируют из-за рубежа.

Протесты в Минске

19
Белнефтехим Белоруссия Минск Гродно-Азот Светлана Тихановская

Новости по теме

Новости

Таиланд не исключил закрытия границ для туристов до 2021 года

Соратники Тихановской заявили, что с ней общались в ЦИК два силовика

Три российских дипломата, заподозренных в шпионаже, покинули Словакию

Три российских дипломата, заподозренных в шпионаже, покинули Словакию

МВД Белоруссии сообщило о 2000 задержанных за минувшую ночь

МВД Белоруссии сообщило о 2000 задержанных за минувшую ночь

Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию

Тихановская назвала самостоятельным решение покинуть Белоруссию

Тихановская назвала самостоятельным решение покинуть Белоруссию

В Белоруссии проблемы с доступом к интернету затянулись на третий день

Представитель Тихановской заявила, что ее вывезли из страны власти Белоруссии

Экс-кандидаты в президенты Белоруссии обжалуют итоги выборов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');