В "Белнефтехиме" отрицают сообщения о забастовках на предприятиях концерна

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Предприятия "Белнефтехима" работают штатно, никто на них не бастует, сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко. Сообщения о забастовках он назвал слухами.

В соцсетях во вторник стали появляться сообщения о том, что на предприятии "Гродно-Азот" бастуют два цеха и что начали бастовать и некоторые другие структуры "Белнефтехима". Также есть сообщения о забастовках или готовности бастовать и на других белорусских предприятиях, в частности, на Жабинковском сахарном заводе, Минском электротехническом заводе имени Козлова, Минском маргариновом заводе и других. Руководство предприятий эту информацию не подтверждает.

К забастовкам призывает оппозиция.

В Белоруссии с вечера 9 августа проходят акции протеста против фальсификаций на президентских выборах и против подавления изначально мирных акций. После первой ночи протестов в МВД сообщили о задержании около 80 человек по всей стране, после второй ночи - о более чем 2000 задержанных.

11 августа утром выяснилось, что опозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская неожиданно уехала из страны. В одном из видеообращений она сказала, что решила уехать самостоятельно и что для нее главное - это дети, во втором - призвала людей прекратить уличные протесты. Президент Александр Лукашенко сказал, что протестующих контролируют из-за рубежа.