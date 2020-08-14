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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:45Заразились
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Власти Испании решили ужесточить антикоронавирусные ограничения

За последние две недели испанские врачи выявили почти 50 тысяч новых случаев COVID-19

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти Испании в пятницу объявили о введении ряда ограничительных мер из-за продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

В миреСитуация с COVID-19 в Испании осложняетсяЧитать подробнее

В частности, принято решение закрыть ночные клубы и танцполы. Бары и рестораны в рамках новых мер должны прекращать работа до 01:00 ночи.

По всей стране введен запрет на курение в общественных местах, когда нет возможности соблюдать дистанцию минимум в два метра между людьми.

В Испании также введены ограничения на посещение домов престарелых. Разрешено пускать в день только по одному посетителю к одному человеку и исключительно на один час.

За последние две недели в стране врачи выявили почти 50 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки зарегистрировано около 3 тысяч новых заболевших, большая часть из них - в Мадриде.

Испанские СМИ напоминают, что в июне число заболевших за сутки не превышало 400 человек. С июля этот показатель продолжает расти.

Испания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. В стране за время пандемии заболели более 350 тысяч человек, более 28 тысяч заразившихся коронавирусом скончались.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января – 14 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Испания Коронавирус

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