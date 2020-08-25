Замгоссекретаря Биган прибудет с визитом в Москву

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ситуацию в Белоруссии, а также ряд двусторонних вопросов российско-американских отношений, как ожидается, обсудит первый замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе визита в Москву 25-26 августа.

Биган планирует посетить Москву во вторник, он прилетит из Вильнюса, где ранее встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Из Москвы, как ожидается, он отправится в Киев.

Как сообщил накануне посол США в РФ Джон Салливан, ожидается, что высокопоставленный американский дипломат проведет консультации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, его заместителями Сергеем Рябковым и, вероятно, с Игорем Моргуловым, а также с представителями российского гражданского общества.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил "Интерфаксу", что в Москве планируют обсудить с Биганом ситуацию в Белоруссии.

При этом замминистра подчеркнул, что "говорить о том, что это будет единственной главной темой обсуждения, было бы неправильно".

"Разумеется, ситуация в Белоруссии и попытки определенных внешних сил оказать влияние на развитие этой ситуации будут рассматриваться в ходе пребывания Бигана в Москве", - сказал замглавы МИД РФ.

Вместе с тем, как он подчеркнул, "говорить о том, что это будет единственной главной темой обсуждения, было бы неправильно".

По словам замминистра, "первый замгоссекретаря занимается и другими вопросами". "Помимо прочего, мы имели в виду углубленно обсудить с ним все, что касается российско-американских отношений, в самых разных их аспектах", - отметил Рябков.

В свою очередь, посол Салливан накануне на брифинге заявил, что на переговорах в Москве замгоссекретаря также планирует поднять вопрос о недопустимости попыток внешнего влияния на ситуацию в Белоруссии. Однако в этом вмешательстве Вашингтон обвиняет Москву. "Очевидно, что внешнее вмешательство в Белоруссии является поводом для беспокойства. Влияние извне оказывает, в том числе, Россия", - сказал Салливан.

По его словам, "необходимо дать белорусскому народу решать свою судьбу без влияния извне; это - принципиальный вопрос, который поднимет замгоссекретаря Биган во время встречи с российскими официальными лицами".

Помимо Белоруссии, Биган в Москве может обсудить проблемы контроля над вооружениями и региональную проблематику, в том числе ситуацию вокруг КНДР, а также вопрос освобождения заключенных граждан США в России, сообщил глава американской дипмиссии.

По словам посла, Биган "поднимет тему американцев, находящихся в заточении в России - Пола Уилана, Тревора Рида и Майкла Калви".

"Замгоссекретаря отметит, как я уже многократно заявлял ранее, что так называемые "судебные процессы" над Полом Уиланом и Тревором Ридом были насмешкой над правосудием", - заявил Салливан.

Как ожидается, в ходе своего визита в Москву Биган встретится с представителями российского гражданского общества, что уже стало традицией во время визитов высокопоставленных американских дипломатов в РФ.

"Независимые голоса - это ключевой элемент любой демократии и важно, чтобы эти голоса были услышаны", - отметил Салливан.

"Мы видели много случаев, как этим летом российские правоохранители подвергали аресту граждан, участвовавших в мирных акциях протеста в Москве, таким образом еще больше ограничивая свободу самовыражения", - подчеркнул он.