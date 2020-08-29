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В США зарегистрировали первый в стране повторный случай COVID-19

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В США подтвердился первый случай повторного заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает ABC News.

По данным телеканала, речь идет о 25-летнем жители города Рино, штат Невада. Первый раз коронавирус был выявлен у него в апреле, тогда болезнь не сопровождалась тяжелыми симптомами. После курса лечения были получены два отрицательных результата теста на коронавирус.

Однако в июне пациент снова заболел, и на этот раз уже в более тяжелой форме. Первоначально специалисты предположили, что коронавирус в организме пациента активизировался повторно, но исследования показали, что речь идет о двух разных случаях заражения.

Американские специалисты отмечают, что полностью застраховаться от повторного заражения нельзя, но такие случаи все же редки. По последним данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место по общему числу случаев COVID-19: в стране заболели 5 917 817 человек.

Ранее исследователи из Университета Гонконга также сообщили о первом вероятном случае повторного инфицирования коронавирусом. Молодой и здоровый пациент заболел через 4,5 месяца после первого заражения.

Между тем главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов ранее заявил, что человек может повторно заразиться коронавирусом при ослабленном иммунитете, так как в этом случае в организме может выработаться мало антител.

Хроника 09 января – 29 августа 2020 годаПандемия коронавируса
США Невада коронавирус

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