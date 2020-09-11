В Армении из-за коронавируса объявлен карантин до 11 января

Дезинфекция общественного транспорта в Ереване Фото: Пресс-служба администрации Еревана/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении объявило карантин по всей территории республики с 11 сентября по 11 января 2021 года.

Карантин устанавливается в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией коронавируса, напряженной ситуацией по всему миру, широкомасштабным распространением болезни в Армении, предупреждением ВОЗ об угрозе второй волны, необходимостью защиты населения, пояснили в правительстве.

Согласно решению правительства, запрещается въезд в Армению по сухопутным границам лиц, не имеющих гражданство республики, за исключением дипслужащих, близких родственников покойных, лиц, занятых в международных грузоперевозках. Все въезжающие подлежат медосмотру.

Общественные и массовые мероприятия разрешены с участием не более 60 человек. Деятельность коммерческих организаций, учебных заведений регулируется надзорным органом при соблюдении противоэпидемиологических мер. Организация и проведение массовых собраний и митингов разрешены при соблюдении мер личной защиты и дистанции между участниками в 1,5 м. Все жители Армении обязаны иметь при себе удостоверяющие личность документы.

В Армении в пятницу в 16:00 по московскому времени завершается объявленный с 16 марта и продленный пять раз режим чрезвычайного положения по коронавирусу.

4 сентября парламент страны на внеочередном заседании принял ряд поправок к законам, предусматривающих возможность объявления режима карантина.

В минувший четверг, 10 сентября, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране постепенно стабилизируется, однако сохраняется риск ухудшения в связи с открытием общеобразовательных школ.

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 177 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 45 503. Общее число летальных исходов достигло 1 189. Выздоровели после коронавируса 41 434 человека.