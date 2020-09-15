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Что случилось этой ночью: вторник, 15 сентября

Планы Навального вернуться, взрыв на газопроводе под Киевом, российские самолеты в предвыборной рекламе Трампа

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- NYT узнала о планах Навального вернуться в РФ после выздоровления. Как узнала газета, оппозиционер не заинтересован в том, чтобы Германия приняла предложение России о проведении совместного расследования дела о случившемся с ним.

- Трамп назвал сомнительной научную позицию по климатическим изменениям. Он считает, что на Земле будет становиться холоднее.

- Под Киевом произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Информации о пострадавших нет.

- Путин ввел обоснование и экспертное заключение в правила определения единственных поставщиков.

- Politico увидела фото самолетов РФ в предвыборной рекламе Трампа. Речь идет о рекламном баннере, на котором изображены американские военные, над которыми летят самолеты. Призыв на картинке гласит: "Поддержи наши войска". Несколько людей подтвердили газете, что на постере изображен МиГ-29.

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