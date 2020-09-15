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Двух журналистов "Белсата" оштрафовали на $520 каждого

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Журналисты телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Максим Калитовский оштрафованы судом на 50 базовых величин (1350 белорусских рублей, или около $520) каждый по статье о нарушении закона о СМИ (ст. 22.9 КоАП). Об этом сообщил сам "Белсат".

Оба были задержаны в минувшую субботу, когда освещали в Минске женский марш.

Их дело рассматривал суд Октябрьского района. Кроме статьи 22.9 им вменили также статью 23.5 о неповиновении милиции. Дело по второй статье суд направил на доработку.

В Белорусской ассоциации журналистов Андрееву и Калитовского уже отпустили из СИЗО на Окрестина, где они провели три дня.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

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Минск Белсат МВД Октябрьский суд

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