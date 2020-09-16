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Лукашенко поручил Минюсту перерегистрировать все партии

По его оценке, из 15 партий десять не соответствуют законам и своему уставу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минюсту провести перерегистрацию политических партий до того, как будет принята новая Конституция. Его цитирует "БелТА".

Ведомство должно проверить их соответствие требованиям по численности и структуре и на предмет того, соответствует их деятельность их уставам.

Он напомнил, что в Белоруссии сейчас зарегистрированы 15 партий, но не все они настоящие.

"Мы же понимаем, что это не партии. Когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов", - сказал он и потребовал провести перерегистрацию.

Лукашенко предупредил, что не следует спешить с работой над партийной системой, но по ней следует "пройтись" до принятия новой Конституции. Раньше такой работы власти не проводили, поскольку "не было запроса на партии". Работа над законом о партиях идет давно, но нужен результат, сказал президент.

По его оценке, современное общество структурируется, и оно должно иметь свои политические организации, включая партии.

В новой Конституции Лукашенко предложил "прописать сдержки и противовесы, баланс власти". Когда проект основного закона будет обсужден и доработан, его окончательная версия будет вынесена на референдум, пообещал он.

Об очередной попытке изменить Конституцию Белоруссии Лукашенко заявил после президентских выборов 9 августа и выразил готовность поделиться властными полномочиями в рамках этих конституционных изменений. Его намерение обновить основной закон страны одобрили в Москве.

Александр Лукашенко Конституция Белоруссия

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