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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Лукашенко заявил, что партийное поле Белоруссии расчищено

Президентскую республику он назвал оптимальной моделью управления для белорусского общества

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политическое поле страны очищено от декоративных и деструктивных партий. Как передает "БелТА", он сказал это руководителям политических партий.

"В ходе перерегистрации мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны, - сказал президент. - К сожалению, на протяжении долгого времени под ширмой "демократических форм политического участия" фактически действовали экстремистские группировки в целях подрыва государственности".

Он напомнил, что встречу в подобном формате анонсировал еще в марте, в Послании народу и парламенту. "Тогда договорились, что встретимся с руководителями партий, которые пройдут перерегистрацию. Ее прошли три политические партии: коммунистическая, либерально-демократическая и Республиканская партия труда и справедливости. Зарегистрирована также новая партия - "Белая Русь"", - отметил Лукашенко.

"Нам не надо копировать разного рода темы из советской, российской истории, тем более западный опыт. Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности. Опыт будем использовать положительный, - заявил он. - Избранная нами модель управления страной - президентская республика - оптимальная для нашего общества с учетом исторических традиций и геополитического положения. Люди должны это не просто понимать, а принять как аксиому".

В феврале 2023 года в Белоруссии были изменены законы о деятельности политических партий и общественных объединений. Теперь законы предусматривают возможность ликвидации партии за пропаганду войны, террористической или экстремистской деятельности, деятельности, наносящей вред государственным и (или) общественным интересам, а также получение денежных средств и иного имущества из иностранных источников.

Предусмотрено увеличение минимального порога численности для создания политической партии до 5 тысяч человек. Учредителями партии могут быть лишь граждане Белоруссии, постоянно проживающие в стране и достигшие 18-летнего возраста. Оргструктуры партии должны быть созданы в каждой области и столице, а также не менее чем в 1/3 районов и городов областного подчинения во всех областях страны и не менее чем в 1/3 районов Минска. Также снят запрет на финансирование политических партий за счет средств республиканского или местного бюджета.

Все политические партии Белоруссии должны были пройти перерегистрацию в соответствии с новым законом. На начало текущего года в республике были зарегистрированы 15 политических партий.

Александр Лукашенко Белоруссия Республиканская партия КПСС
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