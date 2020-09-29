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В Баку снова заявили об отсутствии F-16 у ВВС Азербайджана

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - У ВВС Азербайджана нет истребителей F-16, заявил пресс-секретарь Минобороны страны Анар Эйвазов. Он отметил, что его ведомство напоминает об этом второй раз в течение дня.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В середине дня во вторник пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в воздушном бою турецкий F-16 в воздушном пространстве Армении сбил Су-25 ВВС Армении. По ее словам пилот погиб. Турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории, отметила она.

В Баку назвали это заявление дезинформацией, а в Анкаре заверили, что армянских самолетов не сбивали.

Утром глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы отмечал, что у ВВС страны нет истребителей F-16.

Вечером в понедельник президент Армении Армен Саркисян заявлял, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Минобороны Армения Азербайджан Турция F-16

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