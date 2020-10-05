Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:06Заразились
на 04.10В России 1 215 001+10 499В мире 35 079 152+176 505

В Степанакерте сообщили о новом обстреле тяжелыми снарядами

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Степанакерт снова подвергся обстрелу со стороны азербайджанских военных, заявили в МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Примерно в 6:30 (5:30 по московскому времени) по городу было выпущено четыре тяжелых снаряда, уточнили в ведомстве.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В воскресенье в НКР сообщали о трех ракетных обстрелах Степанакерта. Омбудсмен НКР заявил, что с 27 сентября по 4 октября погибли 18 мирных жителей и около 80 были ранены в городах Степанакерт, Мартуни, Гадрут, Мартакерт, селах Алашан и Мец Шен.

Пресс-служба Минобороны НКР 5 октября заявила, что ВС Азербайджана готовятся к новому наступлению в Карабахе.

"В течение ночи обстановка в зоне конфликта была стабильно напряженной. Противник сейчас готовится к новым наступательным действиям. Армия обороны НКР следит за всеми передвижениями ВС Азербайджана и готова эффективно выполнить поставленные задачи", - сообщили в ведомстве в понедельник утром.

По последним, уточненным данным оборонного ведомства, потери непризнанной НКР в боях с 27 сентября достигли 202 военнослужащих убитыми.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в ночь на понедельник и днем бои продолжались "с различной интенсивностью".

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

12
Хроника 27 сентября – 05 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Нагорный Карабах Степанакерт Азербайджан Минобороны

Новости по теме

Новости

Байден готов пойти на отсрочку вторых дебатов кандидатов в президенты

Байден готов пойти на отсрочку вторых дебатов кандидатов в президенты

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

Трамп ненадолго покинул госпиталь, чтобы поблагодарить сторонников

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев заявил, что у карабахского конфликта есть военное решение

Алиев заявил, что у карабахского конфликта есть военное решение

Что произошло за день: воскресенье, 4 октября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев вновь заявил о переходе Джабраила под контроль Азербайджана

Умершие знаменитости

Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер от коронавируса

Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер от коронавируса

В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире

В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире

РФ и США проведут новые консультации по стратегической стабильности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');