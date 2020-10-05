В Степанакерте сообщили о новом обстреле тяжелыми снарядами

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Степанакерт снова подвергся обстрелу со стороны азербайджанских военных, заявили в МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Примерно в 6:30 (5:30 по московскому времени) по городу было выпущено четыре тяжелых снаряда, уточнили в ведомстве.

В воскресенье в НКР сообщали о трех ракетных обстрелах Степанакерта. Омбудсмен НКР заявил, что с 27 сентября по 4 октября погибли 18 мирных жителей и около 80 были ранены в городах Степанакерт, Мартуни, Гадрут, Мартакерт, селах Алашан и Мец Шен.

Пресс-служба Минобороны НКР 5 октября заявила, что ВС Азербайджана готовятся к новому наступлению в Карабахе.

"В течение ночи обстановка в зоне конфликта была стабильно напряженной. Противник сейчас готовится к новым наступательным действиям. Армия обороны НКР следит за всеми передвижениями ВС Азербайджана и готова эффективно выполнить поставленные задачи", - сообщили в ведомстве в понедельник утром.

По последним, уточненным данным оборонного ведомства, потери непризнанной НКР в боях с 27 сентября достигли 202 военнослужащих убитыми.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в ночь на понедельник и днем бои продолжались "с различной интенсивностью".