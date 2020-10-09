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В ЕС допустили расширение санкций против Белоруссии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран-участниц Евросоюза на заседании Совета ЕС 12 октября, вероятно, поставят вопрос о расширении санкционного списка по Белоруссии, заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условии анонимности.

"Министры могут объявить о начале работы над индивидуальным санкционным списком в отношении Белоруссии, в который будут добавлены новые лица", - сказал он.

Он предположил, что совет может принять заключения по Белоруссии, хоть воздержался утверждать это наверняка.

По его словам, министры подтвердят позицию ЕС по президентским выборам и по непризнанию Александра Лукашенко легитимным президентом. Также они снова призовут влатси Белоруссии соблюдать права человека и остановить насилие. Министры подчеркнут необходимость политического урегулирования ситуации под эгидой ОБСЕ, сообщил источник.

Он также допустил, что 12 октября министры могут принять политическое решение о санкциях в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, но конкретный список санкционных лиц утвержден еще не будет.

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Евросоюз МИД Брюссель Белоруссия Алексей Навальный

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