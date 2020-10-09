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Собянин призвал поверить в московскую статистику по COVID-19

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы дает полную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе, ничего не искажая, ситуация стала непростой и в будущем может стать еще сложнее, заявил "Первому каналу" мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы даем полную информацию о происходящем в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть. Надо поверить, что ситуация такая, что она непростая, что вполне возможно, что дальше будет еще сложнее. И не надо ждать информацию о том, что ваши родные, близкие тяжело заболели", - заявил он.

Он заверил, что власти делают все, что необходимо, но предупредил, что без отклика москвичей на эти меры ничего не получится.

"Люди психологически устали боятся, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев, потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще снимет эту проблему. Но для этого надо собраться, сконцентрироваться и делать всё возможное, чтобы избежать коллапса", - объяснил он.

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Москва Сергей Собянин коронавирус

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