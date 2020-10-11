Ночь в Бишкеке прошла без задержаний и мародерства
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минувшая ночь прошла в Бишкеке спокойно, без происшествий, за нарушение комендантского часа никто задержан не был, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Главном управлении внутренних дел киргизской столицы.
"Никто не задержан за нарушение комендантского часа в Бишкеке минувшей ночью", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, фактов порчи имущества, объектов бизнеса и мародерства в городе не зафиксировано.
Одновременно местные СМИ сообщают, что сторонники нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова всю ночь праздновали его утверждение на пост главы правительства, тем самым нарушив режим комендантского часа.
В ГУВД Бишкека обещали позже объяснить, почему никто не задержан за нарушение общественного порядка.
Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев также не доступен для комментариев.
10 октября в столице Киргизии с 21:00 до 05:00 введен комендантский час. Приказом коменданта в Бишкеке введен запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещено проведение митингов, собраний, уличных шествий. На въезде в столицу установлены блок-посты.
В субботу парламент Киргизии утвердил Садыра Жапарова в должности премьера страны.