Ночь в Бишкеке прошла без задержаний и мародерства

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минувшая ночь прошла в Бишкеке спокойно, без происшествий, за нарушение комендантского часа никто задержан не был, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Главном управлении внутренних дел киргизской столицы.

"Никто не задержан за нарушение комендантского часа в Бишкеке минувшей ночью", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, фактов порчи имущества, объектов бизнеса и мародерства в городе не зафиксировано.

Одновременно местные СМИ сообщают, что сторонники нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова всю ночь праздновали его утверждение на пост главы правительства, тем самым нарушив режим комендантского часа.

В ГУВД Бишкека обещали позже объяснить, почему никто не задержан за нарушение общественного порядка.

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев также не доступен для комментариев.

10 октября в столице Киргизии с 21:00 до 05:00 введен комендантский час. Приказом коменданта в Бишкеке введен запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещено проведение митингов, собраний, уличных шествий. На въезде в столицу установлены блок-посты.

В субботу парламент Киргизии утвердил Садыра Жапарова в должности премьера страны.