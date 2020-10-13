Что случилось этой ночью: вторник, 13 октября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области и убийстве трех человек. На теле есть признаки огнестрельного ранения. Мотивы стрелка неизвестны.

– Армянская сторона заявила о своем контроле над городом Гадрут. Бои за Гадрут идут несколько дней. Город находится на юге Карабаха у границы с Ираном.

– Facebook вводит запрет на контент с отрицанием Холокоста. Основатель социальной сети Марк Цукерберг сказал, что такое решение далось ему непросто. Всех желающих узнать об отрицании Холокоста перенаправят на источники достоверной информации о нем.

– Трамп несколько дней подряд сдал отрицательные тесты на коронавирус. Об этом рассказал лечащий врач американского президента. Излечение от коронавируса даст Трампу возможность лично дебатировать со своим соперником на президентских выборах Джо Байденом. При этом некоторые американские СМИ отказались отправлять своих журналистов работать с Трампом, чтобы избежать заражения.

– Количество смертей от COVID-19 в Москве почти достигло июньского пика. За сутки в городе умерли 58 человек, на одного меньше, чем 9 июня. Сутками ранее сообщалось о 34 жертвах вируса.