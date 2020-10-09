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ЦИК Киргизии предложил понизить проходной барьер на парламентских выборах

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком Киргизии сообщил, что назначит дату новых парламентских выборов до 6 ноября, в течение месяца со дня принятия решения о признании последних выборов недействительными.

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До назначения повторных выборов должны быть на законодательном уровне созданы правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан, добавили в комиссии. Чтобы снизить риски послевыборных кризисов ЦИК предложил снизить избирательный порог для партий и сократить размер избирательного залога.

На выборах 4 октября действовал семипроцентный порог для прохождения в парламент, по данным ЦИК его преодолели четыре партии, и результаты выборов не признали большинство оппозиционных сил. После суток беспорядков ЦИК признал выборы недействительными.

ЦИК объявил, что направит в Генпрокуратуру и МВД заявление 12 политических партий страны, которые указали на нарушения со стороны партий "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" на выборах 4 октября.

"Конституционным законом предусмотрен запрет на участие в повторных выборах в отношении кандидатов, чьи действия послужили основанием для признания выборов недействительными. Вопросы участия в повторных выборах политических партий, допускавших нарушения в ходе выборов, требуют законодательного регулирования", - отметили в ЦИК.

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Киргизия Бишкек МВД Центризбирком

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