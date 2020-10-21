В Киргизии полностью восстановлена работа системы SWIFT

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Национальный банк Киргизии отменил собственное постановление об ограничении трансграничных платежей по системе SWIFT и альтернативным каналам связи в связи со стабилизацией ситуации в стране.

С 21 октября банки начинают проводить денежные переводы физических лиц по системам переводов без открытия счета, переводные операции и платежи по национальным и международным платежным системам, включая SWIFT и альтернативные каналы связи, без каких-либо ограничений, сообщил регулятор.

"По вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, включая проведение платежей как по национальным, так и международным платежным системам, необходимо обращаться в коммерческие банки, которые работают в штатном режиме", - отмечает Нацбанк.

6 и 7 октября регулятор рекомендовал банкам приостановить работу и усилить меры безопасности до стабилизации обстановки в стране. Он прервал работу национальных и международных платежных систем, позволяющих проводить трансграничные платежи. 7 октября было объявлено, что работа SWIFT в Киргизии приостановлена для предотвращения оттока капитала из страны.

12 октября Нацбанк сообщил, что работа SWIFT и альтернативных каналов связи возобновится с 13 октября, и банки смогут принимать все входящие платежи. При этом сохранялись ограничения на исходящие трансграничные платежи.