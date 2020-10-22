Что случилось этой ночью: четверг, 22 октября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Бывшего замдиректора Росгвардии заподозрили в мошенничестве. Он не работает в ведомстве, потому что уволился прошлым летом. Дело о мошенничестве завели после внутренней проверки в Росгвардии.

– МВД Грузии подтвердило освобождение заложников в Зугдиди. Преступник освободил оставил троих заложников, с которыми уехал из банка на полицейской машине. Полиция пока не установила его личность.

– Смерть волонтера в Бразилии не остановит испытания вакцины от COVID-19. Вакцину разработали специалисты Оксфордского университета. Проверки установили, что клинические испытания, в ходе которых умер человек, были безопасными.

– США задержали гражданина РФ по делу о незаконном экспорте. Он проходит по делу об организованной группировке вместе с гражданином Казахстана и гражданами США. Обвиняемые перепродавали американские айфоны в Россию и нанесли Америке миллионный ущерб.

– Россия и Белоруссия снизят ставки на роуминговый трафик. Чиновники союзного государства договорились об внедрении комфортных тарифов для абонентов в роуминге. Ожидается, что ставки снизятся в ноябре.

– "Шахтер" выиграл у "Реала" в Мадриде матч Лиги чемпионов. "Реал" проигрывал 0:3 после первого тайма. После встречи конкурентов "Шахтер" закрепился на первом месте в группе.