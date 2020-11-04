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Избиратели в США пожаловались на звонки с призывом не ходить на выборы

ФБР начало расследование и призвало американцев "сохранять спокойствие и голосовать"

Избиратели в США пожаловались на звонки с призывом не ходить на выборы
Фото: Reuters

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - ФБР расследует сообщения о поступающих в день выборов автоматизированных звонках с призывом к избирателям "оставаться дома и беречь себя", сообщает телеканал CNN.

"Было несколько автоматизированных телефонных звонков, это случается на всех выборах. Мы знаем об этом, ФБР ведет расследование", - приводит телеканал слова высокопоставленного чиновника Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA).

Он призвал американцев "сохранять спокойствие и голосовать", но при этом "не забывать о людях, которые пытаются запугать и подорвать доверие".

Пресс-секретарь секретарь штата Айова Кевин Холл заявила, что поделились информацией с ФБР относительно подобных звонков.

Секретарь штата Небраска Роберт Эвнен написал у себя в твиттере, что от жителей поступали сообщения об анонимных телефонных звонках избирателям с просьбой "оставаться дома и быть в безопасности". Он подчеркнул, что избирательные участки по всему штату открыты и там безопасно, и призвал американцев приходить голосовать.

Генпрокуратура штата Нью-Йорк также расследует сообщения об автоматизированных звонках.

"Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня (во вторник - ИФ) объявила, что ее офис активно расследует заявления о том, что избиратели получают автоматизированные звонки, распространяющие дезинформацию и призывающие людей оставаться дома в день выборов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте генпрокурора штата.

Как сообщает агентство Associated Press, опасения по поводу массового запугивания или преследования избирателей к полудню вторника не оправдались, не сообщалось также и о каких-либо серьезных проблемах.

В США во вторник 3 ноября проходит голосование на 59-х выборах президента страны. Действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу противостоит кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент США Джо Байден.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Отличием нынешних президентских выборов в США стало массовое голосование по почте из-за пандемии коронавируса. Из-за этого подсчет голосов может затянуться на несколько дней или даже недель, хотя обычно победитель президентской гонки становится ясен уже в ночь после выборов.

Не исключено, что при отсутствии явного победителя исход выборов будет решиться в судах: как республиканцы, так и демократы готовятся оспаривать результаты подсчетов бюллетеней, если процесс им покажется непрозрачным или совершенным с нарушениями.

Выборы в США

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США ФБР Дональд Трамп Джо Байден

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